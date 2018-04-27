СМИ: РКН внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ряд IP-адресов, принадлежащих «Яндексу», «ВКонтакте» и «Одноклассникам». Кроме того, в реестре оказались IP-адреса, принадлежащие Facebook, Twitter, Yahoo и Liveinternet, сообщает «Медуза».

В реестре заблокированных адресов уже оказались: один адрес «ВКонтакте», один «Одноклассников», пять адресов «Яндекса». В пресс-службе социальной сети изданию сообщили, что следят за доступностью сайтов. Однако, согласно данным сервиса Downdetector, произошел небольшой сбой. Пользователи пожаловались на проблемы со входом во «ВКонтакте» после полуночи 27 апреля.

Напомним, накануне РКН пообещал впредь подходить к блокировке Telegram более точечно и прекратить веерно вносить крупные подсети в реестр запрещенной информации.