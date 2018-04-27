Прохоров подаст в суд на ФБК из-за расследования о покупке виллы у Хлопонина

Михаил Прохоров подаст иск о клевете к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального из-за расследования о покупке виллы в Италии у вице-премьера Александра Хлопонина.



Представитель группы «ОНЭКСИМ» (контролирует Прохоров) назвал ложью утверждение Алексея Навального о том, что покупка виллы по завышенной цене была взяткой, и заверил, что сделка «была абсолютно прозрачной».

«Будем подавать иск о клевете», — цитирует «Дождь» представителя пресс-службы группы.

В новом расследовании ФБК говорится, что Хлопонин продал виллу в Италии офшору бизнесмена Михаила Прохорова за 35,5 млн евро. Навальный назвал это «оформлением взятки», так как, по оценкам ФБК, такая вилла должна стоить втрое дешевле.

Напомним, Хлопонин за 2017 год задекларировал рекордно большой доход — 2,9 млрд рублей, став самым богатым членом правительства. СМИ сообщили, что это стало возможным после продажи виллы и участка земли в Италии Прохорову.