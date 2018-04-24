СМИ: покупателем итальянской виллы Александра Хлопонина стал Михаил Прохоров

Кипрская офшорная компания бизнесмена Михаила Прохорова выкупила в 2017 году виллу в Италии, принадлежащую вице-премьеру РФ Александру Хлопонину. Это позволило чиновнику зарегистрировать рекордный доход в 2,9 млрд рублей.

Как сообщает «Русская служба Би-би-си», если Хлопонин в 2017 году заработал столько же, сколько годом ранее (9,9 млн рублей), то он мог продать свою недвижимость примерно за 2,89 млрд рублей или 44 млн евро (по среднему курсу ЦБ за 2017 год).

Ранее стало известно, что доход вице-премьера Александра Хлопонина за 2017 год в 1,3 раза превысил заработки всех членов правительства и их семей вместе взятых и составил более 2,9 млрд рублей. Представитель Хлопонина объяснила рекордный доход чиновника тем, что он продал поместье в Италии, состоящее из дома площадью 818,4 кв. м и земельного участка в 8,22 тыс. кв. м.