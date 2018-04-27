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В отношении развлекательного комплекса «Ривьера» ввели конкурсное производство

10:15, 27.04.2018
В отношении развлекательного комплекса «Ривьера» ввели конкурсное производство
Фото: kazan-photo.ru/users/60/167/1711

Арбитражный суд РТ ввел в отношении ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера» конкурсное производство на 6 месяцев, передает корреспондент «Реального времени».

Управляющий должника Алексей Бобровский не исключает возможность продажи имущества. По его словам, есть вероятность, что 3 мая приедет конкурсный управляющий, чтобы принять дела от генерального директора.

Ранее комитет кредиторов ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера» на последнем собрании решил подать ходатайство в суд о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Подробнее о ситуации читайте в материале «Реального времени».

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