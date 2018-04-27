Роскачество: в России пока нет идеального готового шашлыка

Исследование Роскачества в преддверии дачного сезона показало, что на российском рынке нет идеального готового шашлыка.



«На данный момент по итогам исследования первой партии готового маринованного шашлыка, поступившего в магазины, специалисты не обнаружили идеального, зато экспертам удалось опровергнуть миф, что при производстве готового шашлыка использовано мясо старого животного», — сообщает пресс-служба Роскачества.

Специалисты отметили, что мясо используется качественное, а исследуемый продукт соответствует заявленной в маркировке категории по количеству мышечной массы.

Отмечается, что шашлык исследуют по 43 параметрам качества и безопасности, в том числе проверяют свежесть мяса, наличие в нем антибиотиков, общую массу продукта и величину кусков мяса. Исследование будет продолжаться по мере поступления новых брендов.

Роскачество рекомендовало потребителям внимательно оценивать запах продукта, а при малейшем подозрении на признаки порчи — отказаться от употребления.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов заявил, что более 20% коньяка на российском рынке является подделкой.