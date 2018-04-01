Роскачество: более 20% коньяка на российском рынке является подделкой

Пятая часть, или 21%, коньяка на российском рынке является подделкой. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов в интервью НТВ.

«В настоящий момент я могу предварительно сказать, что около 21 процента тех коньяков, которые мы исследуем, произведены не из виноградного спирта. Иных видов спиртов. В этом смысле они, конечно же, не могут являться коньяками», — сказал он.

В феврале Роскачество начало проверку коньяка, продающегося в российских магазинах. Проверке подвергнут около 50 торговых марок, произведенных как в России, так и во Франции, Грузии, Молдавии и Армении. Образцы для исследования закупят в российской рознице. Стоимость исследуемых образцов составит от 372 рублей до 10 тысяч рублей за бутылку



Ранее «Реальное время» писало, что правительство РФ уже в конце года может запретить называть подкрашенный спирт коньяком.