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Роскачество: более 20% коньяка на российском рынке является подделкой

00:30, 01.04.2018 3
Роскачество: более 20% коньяка на российском рынке является подделкой
Фото: pixabay.com

Пятая часть, или 21%, коньяка на российском рынке является подделкой. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов в интервью НТВ.

«В настоящий момент я могу предварительно сказать, что около 21 процента тех коньяков, которые мы исследуем, произведены не из виноградного спирта. Иных видов спиртов. В этом смысле они, конечно же, не могут являться коньяками», — сказал он.

В феврале Роскачество начало проверку коньяка, продающегося в российских магазинах. Проверке подвергнут около 50 торговых марок, произведенных как в России, так и во Франции, Грузии, Молдавии и Армении. Образцы для исследования закупят в российской рознице. Стоимость исследуемых образцов составит от 372 рублей до 10 тысяч рублей за бутылку

Ранее «Реальное время» писало, что правительство РФ уже в конце года может запретить называть подкрашенный спирт коньяком.

БизнесРозничная торговля
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 01 апр
    С"ездите в Сев. Осетию, там водку и Хеннесси из одной бочки разливают изготовленную из кукурузного спирта, продают в открытую при стоимости в 4-10 раз дешевле номинала. И все так чинно-благородно. Мэнге Тау
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  • Михаил Безаев 01 апр
    21 процент поддельной. На больший процент смелости не хватило. 70-80 процентов вино-водочных изделий подделка. Как сказал один армянин: "Ты что Миша, какой армянский коньяк, да в Армении винограда-то столько нет.

    Но Правительство Медведева закрывало глаза на то что россиян просто травят. И все надзоры просто получали бабло - вернее их руководители. Бабло которое им давали за убийство нас бодяжной водкой, коньяком и вином.
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  • Анонимно 01 апр
    За подделку алкоголя и лекарств к максимально суровым мерам !
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