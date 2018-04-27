В России на 40% сократилось потребление алкоголя

Количество потребляемого алкоголя на душу населения сократилось почти на 40% с 2006 года.



«Системная работа на этом направлении позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения — почти на 40%», — передает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав РФ.

В соответствии с концепцией Минздрав обеспечил запрет на продажу алкогольных напитков в детских, образовательных, медицинских организациях, на спортивных объектах и прилегающих к ним территориях и в организациях культуры, а также на розничную продажу алкогольной продукции с 23.00 до 08.00.

Ведомство поддерживает большинство инициатив, направленных на ужесточение контроля за оборотом этилового спирта, увеличение ставки акциза на алкогольную продукцию и уменьшение территориальной доступности алкогольной продукции для населения.

Ранее стало известно, что в бесплатных поездах ЧМ-2018 болельщикам могут начать продавать крепкий алкоголь.