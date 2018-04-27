Референдум по вопросу закрытия «Ядрово» пройдет 17 июня

Совет депутатов Волоколамска назначил местный референдум по вопросу закрытия полигона «Ядрово» на 17 июня, сообщил глава городского поселения Петр Лазарев.

Предполагается, что на референдум вынесут два вопроса: «Согласны ли вы с закрытием полигона твердых коммунальных отходов «Ядрово»?» и «Согласны ли вы с проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на полигоне твердых коммунальных отходов «Ядрово»?», передает «Интерфакс».

Напомним, с 21 марта свыше 200 детей и около 100 взрослых жителей Волоколамского района обратились за медицинской помощью из-за выбросов с полигона «Ядрово».

Роспотребнадзор выяснил, что уровень сероводорода возле свалки превышает норму в 1,5—2,5 раза. После чего в Волоколамском районе чиновники начали раздавать жителям респираторы и маски. Тысячи людей периодически продолжают выходить на митинги за закрытие «Ядрово».