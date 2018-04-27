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Референдум по вопросу закрытия «Ядрово» пройдет 17 июня

00:26, 27.04.2018
Референдум по вопросу закрытия «Ядрово» пройдет 17 июня
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Совет депутатов Волоколамска назначил местный референдум по вопросу закрытия полигона «Ядрово» на 17 июня, сообщил глава городского поселения Петр Лазарев.

Предполагается, что на референдум вынесут два вопроса: «Согласны ли вы с закрытием полигона твердых коммунальных отходов «Ядрово»?» и «Согласны ли вы с проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на полигоне твердых коммунальных отходов «Ядрово»?», передает «Интерфакс».

Напомним, с 21 марта свыше 200 детей и около 100 взрослых жителей Волоколамского района обратились за медицинской помощью из-за выбросов с полигона «Ядрово».

Роспотребнадзор выяснил, что уровень сероводорода возле свалки превышает норму в 1,5—2,5 раза. После чего в Волоколамском районе чиновники начали раздавать жителям респираторы и маски. Тысячи людей периодически продолжают выходить на митинги за закрытие «Ядрово».

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