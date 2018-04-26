«Дубравная» станет первой станцией метро в Казани с системой распознавания лиц

На станции метро «Дубравная» будет установлена система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, необходимая для обеспечения безопасности пассажиров. Об этом рассказал гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

Кроме того, на станции с самого начала появятся автоматы для покупки жетонов и проездных, которые работают, в том числе, по безналичному расчету банковскими картами и смартфонами, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Также Галявов коснулся системы безопасности казанского метрополитена. По его словам, на каждой станции установлен полный комплект досмотрового оборудования. Кроме того, на всех станциях работают камеры видеонаблюдения и дежурят сотрудники правоохранительных органов.

«К чемпионату мира будет большое усиление: и полицейские, и мы в усиленном составе будем работать. Все люди обучены, прошли аттестацию по безопасности»,— отметил гендиректор МУП «Метроэлектротранс».



Ранее начальник отдела строительства подземных транспортных сооружений ГКУ «Главинвестстрой РТ» Андрей Захарченко подтвердил «Реальному времени», что срок сдачи станции «Дубравная» остается неопределенным.