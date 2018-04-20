«Главинвестстрой РТ» подтвердил, что срок сдачи станции «Дубравная» остается неопределенным

Начальник отдела строительства подземных транспортных сооружений ГКУ «Главинвестстрой РТ» Андрей Захарченко подтвердил «Реальному времени», что срок сдачи станции «Дубравная» остается неопределенным.

«Мы показали строительную готовность мэру, он должен определить (когда открывать станцию)», — сообщил он. По его словам, готовность станции составляет 95%. Но кто из субподрядчиков срывает сроки по оставшимся 5% работ для полноценной сдачи станции, он затруднился назвать.

Захарченко также рассказал, что команда проектировщиков только сейчас завершает проект выноса инженерных коммуникаций в зоне строительства второй линии. Подробнее о строительстве «Дубравной» и «Сахарова» — в материале «Реального времени».