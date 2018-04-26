Хамитов: инвестиции в Башкирию снизились на 20%

Глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил о снижении инвестиционного потока в республику. По словам руководителя региона, он сократился на 20%.

«Что касается главной темы нашего заседания – инвестиций, то ожидания в прошлом году в этой части не оправдались, вы это знаете. Инвестиционный поток снизился значительно – более чем на 20 процентов», — цитирует Хамитова пресс-служба главы РБ.

У властей республики не получается «выстроить эффективную совместную работу с крупными предприятиями», считает глава Башкирии. Он назвал это одной из причин сокращения инвестиций.

Хамитов призвал представителей предприятий обращаться к властям.

«Правительство — ваш первый помощник. Мы заинтересованы в развитии вашего бизнеса, росте экономики, безусловно», — сказал руководитель региона.

Он призвал бизнес честно говорить о проблемах и нуждах.

Ранее уже сообщалось, что объем инвестиций в промышленный сектор Башкирии сократился на 18%. За 9 месяцев 2017 года вложения достигли только 60 млрд рублей.