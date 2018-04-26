Минниханов наградил лауреатов премии имени Габдуллы Тукая

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня наградил лауреатов Государственной премии имени Габдуллы Тукая 2018 года. Церемония награждения состоялась на сцене театра оперы и балета им. Мусы Джалиля.

В этом году обладателями премии стали писатель Камиль Каримов за две книги, изданные в Татарском книжном издательстве; художник Михаил Кузнецов за серию работ «Белые холсты. Народы Поволжья» и творческая группа «Таттелекома» в составе Лутфуллы Шафигуллина и Рустама Закуанова за реализацию значимых проектов в сфере культуры, сообщает пресс-служба президента РТ.

Именно их имена и называл накануне журнал «Идел» в качестве лауреатов награды.

«Те, кто получает эту высокую награду, вносят огромный вклад в развитие татарского народа», — отметил Минниханов и пожелал лауреатам премии успехов.