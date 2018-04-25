СМИ: стали известны имена возможных лауреатов премии имени Габдуллы Тукая в 2018 году

Стали известны имена возможных лауреатов Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая в 2018 году. Список со ссылкой на свои источники опубликовал журнал «Идел».

По его сведениям, в этом году на премию номинируются: писатель Камиль Каримов, творческая группа ПАО «Таттелеком» в составе Лотфуллы Шафигуллина и Рустама Закуанова, а также художник Михаил Кузнецов.

В прошлом году награды были присуждены Мадине Маликовой за роман «Арыш тэме: роман, повесть, хатирэлэр» и Харису Салихову за книги «Светские и духовные мотивы в творчестве А. Пушкина, Г. Тукая и проблемы нравственного воспитания сегодня» и «Религия и наука (основы мировых религиозных и светских культур)».

Также лауреатом премии стала Розалина Шагеева за книгу «Розы вечности: сборник статей на татарском и русском языках».

