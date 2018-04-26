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Объем нарушений при госзакупках увеличился двукратно до 104,6 миллиарда рублей

11:59, 26.04.2018
Объем нарушений при госзакупках увеличился двукратно до 104,6 миллиарда рублей
Фото: pixabay.com

По данным Счетной палаты, объем нарушений при госзакупках в 2017 году вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводятся в отчете, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно отчету, в 2016 году объем нарушений на процедурах в рамках 44-ФЗ составил 48,4 млрд рублей, достигнув в 2017 году 104,6 млрд рублей. При этом количество самих нарушений за год выросло почти в три раза: с 823 до 2200, а экономия бюджетных средств снизилась с 9,9% до 6,7%.

Отмечается, что рост количества выявленных нарушений связан с увеличением количества контрольных мероприятий.

Ранее участники рынка закупок попросили отсрочить перевод закупок в электронную систему в рамках реформы госзакупок и закупок госкомпаний у малого бизнеса.

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