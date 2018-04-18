В России просят отсрочить перевод закупок в электронную систему

Участники рынка закупок просят ввести в рамках реформы госзакупок и закупок госкомпаний у малого бизнеса переходный период.

Перевод госзакупок и закупок госкомпаний у малого бизнеса с 1 июля в электронную форму беспокоит участников рынка. Поставщики отмечают необходимость банковских спецсчетов для обеспечения заявок, а заказчики не успевают состыковать свои собственные закупочные системы с ЕИС. Операторы рынка в лице электронных торговых площадок призывают правительство смягчить требования к ним и сдвинуть сроки на полгода.

«Необходимо время на адаптацию, минимум два месяца. Видимо, в течение этого времени придется данные вводить вручную», — цитирует «Коммерсант» замглавы закупочного департамента «Росатома» Наталью Дорошенко.

При этом Министерство финансов настаивает на соблюдении графика.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила дополнить систему госзакупок реестром услуг, которые могут закупаться только у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).