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В Кирове уничтожили почти 3 тонны санкционных продуктов

11:50, 26.04.2018 1
В Кирове уничтожили почти 3 тонны санкционных продуктов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кировская транспортная прокуратура обнаружила 2,9 тонны санкционных продуктов у предпринимателя, работавшего на плодоовощной базе на ул. Комсомольской. Правоохранители уничтожили шампиньоны, яблоки, груши и томаты из Литвы, Польши и Турции.

В надзорном ведомстве пояснили, что продукты из этих стран нельзя ввозить в Россию до 31 декабря 2018 года.

Предпринимателю, у которого изъяли запрещенные фрукты и овощи, внесли представление об устранении нарушений, передает «Свойкировский».

Сейчас транспортная прокуратура по факту обнаруженных нарушений проводит проверку и устанавливает каналы поставки запрещенной продукции.

Ранее сообщалось, что в Казани уничтожили более 130 кг груш из Польши.


ОбществоВласть Кировская область
комментарии 1

комментарии

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    почему в зоопарки не передают для животных???
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