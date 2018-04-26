В Кирове уничтожили почти 3 тонны санкционных продуктов

Кировская транспортная прокуратура обнаружила 2,9 тонны санкционных продуктов у предпринимателя, работавшего на плодоовощной базе на ул. Комсомольской. Правоохранители уничтожили шампиньоны, яблоки, груши и томаты из Литвы, Польши и Турции.

В надзорном ведомстве пояснили, что продукты из этих стран нельзя ввозить в Россию до 31 декабря 2018 года.

Предпринимателю, у которого изъяли запрещенные фрукты и овощи, внесли представление об устранении нарушений, передает «Свойкировский».

Сейчас транспортная прокуратура по факту обнаруженных нарушений проводит проверку и устанавливает каналы поставки запрещенной продукции.

Ранее сообщалось, что в Казани уничтожили более 130 кг груш из Польши.



