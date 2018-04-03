В Казани уничтожили более 130 кг груш из Польши

В Казани на полигоне для твердых бытовых отходов (ТБО) уничтожили 131,5 кг груш из Польши.



«Санкционный» товар обнаружили на территории одного из оптово-розничных рынков Казани в ходе совместных проверок Татарстанской таможни и Россельхознадзора по РТ, передает пресс-служба Татарстанской таможни.

Страна происхождения была указана на этикетке. Продукцию изъяли и уничтожили в установленном порядке на полигоне ТБО.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор может временно запретить ввоз картофеля из Белоруссии из-за реэкспорта из Египта.