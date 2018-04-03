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В Казани уничтожили более 130 кг груш из Польши

20:56, 03.04.2018 3
В Казани уничтожили более 130 кг груш из Польши
Фото: pixabay.com

В Казани на полигоне для твердых бытовых отходов (ТБО) уничтожили 131,5 кг груш из Польши.

«Санкционный» товар обнаружили на территории одного из оптово-розничных рынков Казани в ходе совместных проверок Татарстанской таможни и Россельхознадзора по РТ, передает пресс-служба Татарстанской таможни.

Страна происхождения была указана на этикетке. Продукцию изъяли и уничтожили в установленном порядке на полигоне ТБО.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор может временно запретить ввоз картофеля из Белоруссии из-за реэкспорта из Египта.

БизнесРозничная торговля Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Страна идиотов- лудше бы отвезли в детский дом!
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  • Анонимно 03 апр
    Небось себе забрали, а маленькую часть демонстративно уничтожили
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  • Анонимно 03 апр
    Челяди не положено кушать груши, а компот из вишни в самый раз!
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