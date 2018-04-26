Лидер КПРФ Татарстана выступил против переименования площади Ленина в Елабуге

Глава фракции КПРФ в Госсовете Татарстана Хафиз Миргалимов выступил с заявлением по поводу сохранения памяти Ленина в Татарстане.



По данным Миргалимова, власти Елабуги пытаются сейчас переименовать площадь Ленина в площадь Хлебосольную за 18 млн рублей.

«Главы Менделеевска, Мензелинска, Муслюмовскго, Лениногорского, Альметьевского, Тетюшского, Зеленодольского районов капитально отремонтировали памятники Ленину. А что творит глава Актаныша? От Ленина, памятника, остался только бюст. А что делает глава Елабуги? Хотел сдвинуть памятник — сдвинул, его сейчас не видно», — цитируют «Idel.Реалии» выступление Миргалимова на сессии Госсовета.

Ранее Госсовет Татарстана попросил Госдуму защитить национальные языки в республиках.