В ПФО выросло число закрытых ТЦ после проверок пожарной безопасности

В ПФО выросло число закрытых торговых центров и объектов массового пребывания людей по итогам проверок пожарной безопасности после трагедии в кемеровской «Зимней вишне».

При этом закрытые ранее объекты пока не открывают. В Пензе после устранения нарушений вновь открыли торговый центр «Олимп» и торговый комплекс «Рембыттехника». Однако в других регионах ПФО количество закрытых объектов только растет, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления Федеральной службы судебных приставов.

Нарушения обнаружены в Нижегородской области, Татарстане, Самарской и Оренбургской областях, Пермском крае и других регионах ПФО.

Также сегодня стало известно, что прокуратура требует закрыть елабужский «БатырFitness» и рыбнослободский «Чингисхан». Основания те же — несоблюдение правил пожарной безопасности.