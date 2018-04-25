Генменеджер сборной Чехии: «У Секача сломана рука, он не приедет на ЧМ-2018»

Генменеджер сборной Чехии Иржи Фишер сообщил изданию Hokej.сz, что нападающий казанского «Ак Барса» Иржи Секач пропустит ближайший чемпионат мира в Дании, который пройдёт с 4 по 20 мая.

«Конечно, я поздравил Иржи с его победой в Кубке Гагарина, но он не приедет на турнир. В финале он играл со сломанной рукой, до этого у него были проблемы со связками и хрящем. Поэтому его реабилитация займёт около трёх недель», — сказал Фишер в разговоре с Hokej.сz.

Напомним, сегодня на итоговой пресс-конференции главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов рассказал, что Секач сам изъявил желание выступить в финале с травмированной рукой.