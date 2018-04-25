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АС РТ отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» на 30,7 млн рублей и $1,3 млн

11:59, 25.04.2018
АС РТ отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» на 30,7 млн рублей и $1,3 млн
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана отказался признавать недействительными девять сделок ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 30,7 млн рублей и $1,3 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Банковские операции касались досрочного возврата вкладов клиентов, размещенных в банке, и выдачи наличных средств со счетов в ТФБ.

Самой крупной сделкой в рублях, которую суд отказался признать недействительной, стали банковские операции по списанию денежных средств в общем размере 13,5 млн рублей со счета ОАО «Обувная фабрика «Спартак», открытого в «Татфондбанке», в счет оплаты задолженности по кредитным договорам.

Также АС РТ отказался признать недействительными банковские операции по списанию $1,3 млн со счета физлица.

Ранее АСВ отказалось от четырех исков к вкладчикам «Татфондбанка» на сумму более 12,3 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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