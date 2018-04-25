АСВ отказалось от четырех исков к вкладчикам «Татфондбанка» на сумму более 12,3 миллиона рублей

Агентство по страхованию вкладов отказалось еще от четырех исков по выдаче денег вкладчикам «Татфондбанка» в общем размере более 12,3 млн рублей.

Как сообщается на сайте АСВ, отказ связан с выявлением дополнительных обстоятельств в отношении оспариваемых сделок. Производства в Арбитражном суде Татарстана по заявлениям прекращены.

Ранее «Татфондбанк» подал иск на 63 млн рублей к торговой компании «Шифа-8» из Лениногорска.

