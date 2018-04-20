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«Татфондбанк» подал иск на 63 млн рублей к торговой компании «Шифа-8» из Лениногорска

10:59, 20.04.2018
«Татфондбанк» подал иск на 63 млн рублей к торговой компании «Шифа-8» из Лениногорска
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» подал иск к ООО «Шифа-8» из Лениногорска. Об этом сказано в материалах арбитража.

Исковое заявление поступило в суд первой инстанции 19 апреля. Сумма исковых требований составляет 63,2 млн рублей. Заявление размещено в разделе «экономические споры по гражданским правоотношениям». Другие детали иска не приводятся.

ООО «Шифа-8» занимается розничной торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах. Директором компании является Ринат Раимджанов. Торговая-производственная сеть «Шифа» имеет продуктовые магазины в Лениногорске, Бавлах, Бугульме, Нурлате и Азнакаево.

Ранее «Татфондбанк» подал иск к двум «речным» компаниям Казани на 23 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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