Экс-гендиректора «Гоголь-центра» Малобродского переведут под домашний арест

Следственный комитет России принял решение перевести обвиняемого по делу «Седьмой студии» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест.

Это сделано «с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств». Соответствующее ходатайство направлено в Басманный суд Москвы, передает пресс-служба СК РФ.

Ранее сообщалось, что экс-гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский пробудет в СИЗО до 19 июня.

Напомним, режиссер Кирилл Серебренников и директор РАМТ Софья Апфельбаум останутся под домашним арестом до 19 июля. Бывшему директору «Седьмой студии» Юрию Итину продлили домашний арест до 24 мая.