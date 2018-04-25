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Экс-гендиректора «Гоголь-центра» Малобродского переведут под домашний арест

09:28, 25.04.2018 1
Экс-гендиректора «Гоголь-центра» Малобродского переведут под домашний арест
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России принял решение перевести обвиняемого по делу «Седьмой студии» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест.

Это сделано «с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств». Соответствующее ходатайство направлено в Басманный суд Москвы, передает пресс-служба СК РФ.

Ранее сообщалось, что экс-гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский пробудет в СИЗО до 19 июня.

Напомним, режиссер Кирилл Серебренников и директор РАМТ Софья Апфельбаум останутся под домашним арестом до 19 июля. Бывшему директору «Седьмой студии» Юрию Итину продлили домашний арест до 24 мая.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:04
    Давно пора - как и во всем мире - прекратить финансирование театров из бюджета (денег налогоплательщиков) и все "присосавшиеся" мошенники "отпадут" от театров очень быстро.
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