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Суд продлил меру пресечения Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии»

21:51, 18.04.2018
Суд продлил меру пресечения Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии»
Фото: commons.wikimedia.org / Col. Hans Landa

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения фигурантам дела «Седьмой студии».

Как пишет «Дождь», режиссер Кирилл Серебренников и директор РАМТ Софья Апфельбаум останутся под домашним арестом до 19 июля. Бывшему директору «Седьмой студии» Юрию Итину продлили домашний арест до 24 мая. Экс-гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский пробудет в СИЗО до 19 июня.

Ранее сообщалось, что Следком завершил расследование уголовного дела «Седьмой студии», по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников. Сумма ущерба выросла с 68 млн до 133 млн рублей. Объем уголовного дела превышает 100 томов.

Происшествия
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