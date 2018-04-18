Суд продлил меру пресечения Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии»

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения фигурантам дела «Седьмой студии».

Как пишет «Дождь», режиссер Кирилл Серебренников и директор РАМТ Софья Апфельбаум останутся под домашним арестом до 19 июля. Бывшему директору «Седьмой студии» Юрию Итину продлили домашний арест до 24 мая. Экс-гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский пробудет в СИЗО до 19 июня.

Ранее сообщалось, что Следком завершил расследование уголовного дела «Седьмой студии», по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников. Сумма ущерба выросла с 68 млн до 133 млн рублей. Объем уголовного дела превышает 100 томов.