«Тимер Банк» потребовал с Госжилфонда более 371 миллиона рублей

Находящийся в стадии финансового оздоровления «Тимер Банк» пытается вернуть часть средств, выданных в 2014—2015 годах на достройку нескольких проблемных домов в Казани.



В Арбитражный суд Татарстана поступил иск банка о взыскании более 371,9 млн рублей с некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан» (Госжилфонд РТ). Иск к производству принят, предварительное заседание назначено на 10 мая 2018 года, передает ИА REGNUM.

Иск подан 2 апреля 2018 года, ответчику предъявлено около 94 млн рублей долга по договору от 16 декабря 2014 года и более 277 млн рублей долга по договору от 9 июля 2015 года.

Отмечается, что третьими лицами в деле участвуют управляющие двух застройщиков — ООО «Компас» и ООО «Восточный проект». При этом «Компас» находится на первом этапе банкротства с 15 февраля 2018 года по иску «Тимер банка».

Ранее АО Банк «Советский» из Санкт-Петербурга подал иск к «Тимер Банку» на сумму более 406,1 млн рублей (долг и неустойка).