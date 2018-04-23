Банк из Санкт-Петербурга подал иск к «Тимер Банку» на сумму более 406 миллионов рублей

АО Банк «Советский» подал иск к «Тимер Банку» на сумму более 406,1 млн рублей (долг и неустойка). Иск был подан 27 марта 2018 года. Другие подробности дела пока неизвестны.



Дело к производству принято, предварительное судебное заседание пройдет 23 апреля, сообщает ИА REGNUM.

При этом оба банка были под финансовым оздоровлением «лопнувшего» «Татфондбанка», но на сегодня сменили санаторов: банк «Советский» с февраля 2018 года оздоровляет ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (подконтрольно ЦБ РФ), «Тимер банк» — банк «Российская финансовая корпорация» (дочерняя компания ОАО «Рособоронэкспорт», обслуживающая в основном структуры государственной корпорации «Ростех»).

Ранее сообщалось, что осужденному предправления «Тимер Банка» Руслану Алимову в третий раз заблокировали УДО.