В России резко сократилось зарубежное кредитование

Объем долговых требований иностранных банков к российским резидентам в октябре-декабре 2017 года сократился на $8,05 млрд. по сравнению с третьим кварталом.



Снижение произошло в основном из-за сокращения кредитования иностранными банками российских резидентов, а также за счет оттока из России депозитов, привлеченных от нерезидентов, передает РБК со ссылкой на данные Банка международных расчетов.

При этом с начала 2017 года трансграничное сотрудничество устойчиво росло: в первом квартале на $2 млрд, во втором — на $3,76 млрд и в третьем — на $2,6 млрд.

Последний раз такой рост наблюдался с июня 2012 года по март 2013 года, до конфликта на Украине, ставшего причиной введения антироссийских санкций в 2014 году. Пик сокращения трансграничного кредитования пришелся на четвертый квартал 2014 года — на $17,5 млрд.

Отмечается, что в конце 2017 года активно обсуждался возможный запрет США на покупку российского госдолга, а в августе был подписан закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», описывающий рамки возможных ограничений.

В числе возможных внутренних причин сокращения трансграничного кредитования эксперты называют возможный отток средств со счетов санируемых финансовых организаций.

Напомним, Центробанк России обеспокоен быстрым ростом кредитования физлиц. С начала 2018 года россияне взяли потребительских кредитов на 3,3% больше, чем годом ранее.