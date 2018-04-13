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ЦБ РФ обеспокоен ростом потребительского кредитования

06:16, 13.04.2018 1
ЦБ РФ обеспокоен ростом потребительского кредитования
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Центробанк России обеспокоен быстрым ростом кредитования физических лиц. С января по март россияне взяли потребительских кредитов на 3,3% больше, чем годом ранее.

«Если хорошие темпы роста ипотеки нами приветствуются, то высокие темпы роста необеспеченных потребительских ссуд начинают немного беспокоить. Если так продолжится, то темпы роста кредитного портфеля будут превышать темпы экономического роста», — цитируют первого зампреда регулятора Василия Поздышева «Известия».

Напомним, число банкротов в России в период с января по март увеличилось в 1,5 раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло почти 9 тыс. человек.

ЭкономикаБанки
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    ЦБ обеспокоится))) доходы упали, вот и берут в кредит то, что могли раньше просто купить
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