ЦБ РФ обеспокоен ростом потребительского кредитования

Центробанк России обеспокоен быстрым ростом кредитования физических лиц. С января по март россияне взяли потребительских кредитов на 3,3% больше, чем годом ранее.

«Если хорошие темпы роста ипотеки нами приветствуются, то высокие темпы роста необеспеченных потребительских ссуд начинают немного беспокоить. Если так продолжится, то темпы роста кредитного портфеля будут превышать темпы экономического роста», — цитируют первого зампреда регулятора Василия Поздышева «Известия».

Напомним, число банкротов в России в период с января по март увеличилось в 1,5 раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло почти 9 тыс. человек.