Марка Фейгина лишили адвокатского статуса

Адвокатская палата Москвы лишила профессионального статуса известного правозащитника Марка Фейгина. Вернуть его он сможет либо по решению суда, либо через год после сдачи экзаменов.

Отмечается, что причиной стало неэтичное поведение Фейгина, в том числе использование им в социальных сетях нецензурной лексики в отношении своих коллег-адвокатов и их клиентов, сообщает «РИА Новости».

Марк Фейгин — известный российский адвокат. Он принимал участие в качестве защитника в деле Pussy Riot, Ильи Горячева, Надежды Савченко и других.

Ранее статуса адвоката также лишился Сергей Наумов «за нарушение порядка судебного заседания своим внешним видом».