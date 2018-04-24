В Казани проверят качество заведений общепита (видео)

Фото: Олег Тихонов

Казанские заведения общественного питания проверят на качество в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу. С июня рестораны, кафе и палатки стрит-фуда начнут работать по новым стандартам. К привычным ГОСТам добавилась концепция ХАССП — полный контроль за продуктами от поставки до подачи на стол.

Ранее «Реальное время» писало об основных нарушениях в деятельности работников общепита, за которые штрафуют проверяющие.