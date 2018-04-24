Новости общества

15:03 МСК
Новости раздела
Общество

В Казани проверят качество заведений общепита (видео)

20:30, 24.04.2018
В Казани проверят качество заведений общепита (видео)
Фото: Олег Тихонов

Казанские заведения общественного питания проверят на качество в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу. С июня рестораны, кафе и палатки стрит-фуда начнут работать по новым стандартам. К привычным ГОСТам добавилась концепция ХАССП — полный контроль за продуктами от поставки до подачи на стол.

Ранее «Реальное время» писало об основных нарушениях в деятельности работников общепита, за которые штрафуют проверяющие.

ОбществоБизнес Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также