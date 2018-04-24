Рогозин: Россия прекратит госфинансирование ГЛОНАСС в 2018 году

Вице-премьер Дмитрий Рогозин на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Россия с 2018 года прекращает госфинансирование АО «ГЛОНАСС». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«С этого года мы прекращаем государственное финансирование, потому что эта организация перешла на самоокупаемость. Это очень важно, подчёркивает успех политики коммерциализации возможностей, которые создают российские орбитальные системы», — сказал Рогозин.

Он также сообщил, что считает технически возможным совмещать системы ЭРА-ГЛОНАСС, «Безопасный город» и «Система-112». Путин поддержал данную инициативу.

Кроме того, Рогозин предложил установить на самолеты систему ГЛОНАСС.

«Правильно абсолютно», — ответил президент РФ.



Ранее стало известно, что с 1 января 2022 года российские авиакомпании должны будут оснащать самолеты спутниковой системой ГЛОНАСС.