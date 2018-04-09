Российские авиакомпании обяжут оснащать самолеты системой ГЛОНАСС

С 1 января 2022 года российские авиакомпании должны будут оснащать самолеты спутниковой системой ГЛОНАСС. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект приказа Минтранса РФ.



Требования будут распространяться на воздушные суда максимальной взлетной массой свыше 5,7 тонны и «в случае, если установка такого оборудования предусмотрена документацией разработчика воздушного судна».

По мнению разработчиков, приказ повысит «эффективность управления движением воздушного транспорта, уровня безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных грузов».



Публичное обсуждение документа продлится до 27 апреля.

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