Мантуров допустил выкуп государством доли Дерипаски в «Русале»

Покупка государством доли Олега Дерипаски в «Русале» возможна, но пока этот вопрос еще не обсуждался. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.



«Я думаю, что такое не исключается, но каких-то предметных обсуждений на этот счет не было», — цитирует его ТАСС.

Ранее США выразили готовность снять ограничения с «Русала», если его совладелец Олег Дерипаска откажется от части активов компании и контроля над ней. Это повлияло на капитализацию компании — за два дня она выросла на 122 млрд рублей.