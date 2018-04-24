АКРА впервые присвоило кредитный рейтинг КАМАЗу

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО «КАМАЗ» кредитный рейтинг А+(RU), прогноз «Стабильный». Кредитный рейтинг был присвоен ПАО «КАМАЗ» впервые, сообщает пресс-служба компании.

Рейтинг обусловлен высоким уровнем системной значимости компании для российской экономики и высокой степенью влияния государства, отмечается в сообщении агентства.

По мнению АКРА, КАМАЗ имеет сильные рыночные позиции, высокий уровень корпоративного управления, сильную географическую диверсификацию, сильную ликвидность и средние показатели оценки бизнес-профиля, размера, рентабельности бизнеса, долговой нагрузки и обслуживания долга.

Сдерживающее влияние на уровень кредитного рейтинга оказывают слабые показатели денежного потока, обусловленные тем, что в настоящее время КАМАЗ проходит пик инвестиционного цикла.

Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается в течение одного года с даты рейтингового действия.



Напомним, что по итогам I квартала 2018 года ПАО «КАМАЗ» получило чистый убыток по РСБУ в размере 214,9 млн рублей против 34,4 млн рублей чистой прибыли годом ранее.