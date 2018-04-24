В ТПП заявили об отсутствии денег на реновацию ветхого жилья в России

В российских городах нет денег на реализацию программы реновации ветхого жилья. Об этом заявил председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков.

«Сегодня по всей России вы слышите, и партия «Справедливая Россия» в лице ее председателя Галины Петровны Хованской, что они пытаются реновацию экстраполировать на всю Россию. Не пойдёт, господа. Нет в России таких денег, чтобы делать реновацию многоквартирных домов, и тем более у бизнеса строительного. А вот реконструкцию можно экстраполировать на всю страну», — приводит слова Широкова RNS.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень назвал Казань в числе городов, где могут провести реновацию. Также в этот список вошли Уфа, Санкт-Петербург, Краснодар и Ростов.