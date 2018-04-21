Минстрой РФ назвал Казань в числе городов, где могут провести реновацию

Программу реновации планируют расширить на города с высокой инвестиционной привлекательностью застройки. В этот список входят Казань, Уфа, Санкт-Петербург, Краснодар и Ростов. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

«Для крупных городов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков не исключено частичное использование механизмов реновации, схожих с Москвой», — цитирует его RT.

Ранее глава Союза архитекторов России заявил, что Татарстан станет следующим регионом для реновации.