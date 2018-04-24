Власти Казани выберут организатора парада Победы через пять дней после праздника

МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани» объявило тендер на организацию и проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2018 года. На эти цели из городского бюджета выделят 45,8 млн рублей.

Прием заявок будет завершен 10 мая. Аукцион по выбору исполнителя пройдет спустя 5 дней после праздника, 14 мая, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, победитель аукциона должен будет смонтировать и оформить сцену на площади Тысячелетия, предоставить экраны для прямой трансляции и т. д. Также исполнитель должен организовать концертную программу мероприятия продолжительностью не менее 6 часов с ведущими на русском и татарском языках.

Подробнее о праздничных мероприятиях к 9 Мая читайте в материале «Реального времени».