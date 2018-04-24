ДОСААФ предлагает принимать в свои ряды молодежь с 14 лет

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России намерено получить статус молодежной социально-ориентированной организации, чтобы иметь возможность принимать в ряды общества молодежь с 14 лет.



«ДОСААФ должно в срок до 15 мая подготовить и представить в Минобороны предложения о внесении изменений в постановление правительства РФ от 28 ноября 2009 года «О ДОСААФ России», предусматривающие предоставление оборонному обществу статуса молодежной социально-ориентированной организации», — цитирует «РИА Новости» зампредседателя ДОСААФ России Николая Стаськова.

По его словам, такой статус даст возможность принимать в ряды оборонного общества несовершеннолетних и предоставит организации ряд льгот.

Кроме того, ДОСААФ должно подготовить для Минобороны предложения по расширению использования материально-технических и профессиональных ресурсов оборонного общества, чтобы увеличить количество патриотически настроенных граждан.

Напомним, 20 апреля в Казани прошло заседание глав Генштабов стран СНГ. Стороны договорились о применении беспилотной авиации.