В Казани прошло заседание глав Генштабов стран СНГ

На заседании глав Генштабов стран СНГ, которое прошло сегодня в Казани, была достигнута договоренность в области применения беспилотной авиации, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Кроме того, в ходе заседания была заслушана информация об опыте применения беспилотной авиации в антитеррористической операции в Сирии. Также было проанализировано состояние безопасности полетов авиации вооруженных сил стран СНГ в 2017 году.



Напомним, президент России Владимир Путин проведет совещание с главами Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил России Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.