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В Казани прошло заседание глав Генштабов стран СНГ

17:55, 20.04.2018
В Казани прошло заседание глав Генштабов стран СНГ
Фото: mil.ru

На заседании глав Генштабов стран СНГ, которое прошло сегодня в Казани, была достигнута договоренность в области применения беспилотной авиации, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Кроме того, в ходе заседания была заслушана информация об опыте применения беспилотной авиации в антитеррористической операции в Сирии. Также было проанализировано состояние безопасности полетов авиации вооруженных сил стран СНГ в 2017 году.

Напомним, президент России Владимир Путин проведет совещание с главами Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил России Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

ОбществоВласть Татарстан
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