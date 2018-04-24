Кандидатуру уроженца Татарстана согласовали на должность прокурора Нижегородской области

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на сессии 24 апреля согласовали в должности областного прокурора Вадима Антипова, до этого возглавлявшего прокуратуру Пермского края.

За кандидатуру Антипова проголосовали 42 депутата, сообщает «ФедералПресс».

Антипов Вадим Иванович с 11 июня 2015 года возглавлял прокуратуру Пермского края. Родился в 1970 году в Татарстане. Начал свою трудовую деятельность в 1987 году. Обучался на юридическом факультете Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина.

Работал в различных должностях прокуратуры Татарстана и прокуратуры Чувашской Республики. 14 июня 2002 года назначен на должность заместителя прокурора Чувашской Республики. С 28 ноября 2003 года занимал должность начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.



Напомним, что о возможном назначении Антипова в прокуратуру Нижегородской области стало известно еще в августе прошлого года.