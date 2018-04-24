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С 24 апреля airBaltic возобновила полеты по маршруту Казань — Рига

10:03, 24.04.2018
С 24 апреля airBaltic возобновила полеты по маршруту Казань — Рига
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Латвийская авиакомпания airBaltic сегодня, 24 апреля, возобновила полеты между Казанью и столицей Латвии Ригой.

Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737 два раза в неделю, по вторникам и пятницам, с 24 апреля по 12 октября 2018 года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Казанского аэропорта.

Время полета составит 2 часа 40 минут. Минимальная стоимость билета в одну сторону составит около 110 евро, включая аэропортовые сборы и транзакционные расходы.

Ранее сообщалось, что с 11 апреля «Аэрофлот» возобновил полеты из Москвы в Каир.

БизнесТранспорт Татарстан
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