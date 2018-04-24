Физлица могут понести уголовную ответственность за исполнение санкций США

Госдума разработает законопроект о введении уголовной ответственности для физических лиц за соблюдение американских санкций на территории России. Проект закона могут принять до конца весенней сессии



«Я думаю, по мере того, как мы будем работать над законом об антисанкциях, появится законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России», — цитирует «РИА Новости» первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

При этом уголовное наказание может быть предусмотрено только для физических лиц, для юридических лиц предлагается ввести штрафы.

«Эта деятельность (санкции со стороны США), с нашей точки зрения, преступная, поэтому никакие санкции, введенные конгрессом США, президентом США не будут действовать на территории Российской Федерации, в рамках российской юрисдикции», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что страны G7 могут ввести новые санкции в отношении России по Донбассу, если этого потребуют действия Москвы.