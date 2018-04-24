Правительство выделило 5,2 миллиарда рублей на инвестпроекты в агропромышленном комплексе

Правительство РФ одобрило выделение 5,2 млрд рублей из резервного фонда на реализацию инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.



«Это позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям привлечь в агропромышленный комплекс заемные ресурсы в размере не менее 180 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов», — говорится в пояснительной записке к документу.

Средства предназначены для субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданных сельхозпроизводителям и реализаторам по льготной ставке.

Отмечается, что выделение средств обеспечит ускоренное развитие отрасли, повысит конкурентоспособность российской сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынках, а также повысит финансовую устойчивость производителей.

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