Россия одобрила создание зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с российской стороны одобрил временное соглашение сроком на 4 года, предусматривающее образование зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Соглашение должна одобрить каждая из стран ЕАЭС.



«Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕАЭС предоставит иранской стороне тарифные уступки по 502 кодам Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. Соглашение также подлежит ратификации в связи с тем, что содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.

Ранее Центробанки стран Евразийского экономического союза договорились о принципах интеграции в банковском секторе.

