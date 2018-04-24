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Россия одобрила создание зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС

07:22, 24.04.2018
Россия одобрила создание зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС
Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с российской стороны одобрил временное соглашение сроком на 4 года, предусматривающее образование зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Соглашение должна одобрить каждая из стран ЕАЭС.

«Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕАЭС предоставит иранской стороне тарифные уступки по 502 кодам Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. Соглашение также подлежит ратификации в связи с тем, что содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.

Ранее Центробанки стран Евразийского экономического союза договорились о принципах интеграции в банковском секторе.

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