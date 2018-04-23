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Superjob: россиянину для счастья нужно 159 тысяч рублей

17:58, 23.04.2018
Superjob: россиянину для счастья нужно 159 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 159 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает портал Superjob.ru.

При этом москвичам в среднем достаточно 212 тыс. рублей, петербуржцам — 166 тыс. рублей.

В целом респонденты считают, что бедный человек зарабатывает менее 18 тысяч рублей в месяц, богатый — более 447 тысяч.

Жители Москвы и Петербурга назвали бедными россиян, чей доход не превышает 22 тысяч рублей. Обеспеченными, по мнению москвичей, можно назвать людей, зарабатывающих 566 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге богатыми считают людей с доходом от 511 тысяч в месяц.

В исследовании, которое проводилось в апреле этого года, участвовали 2500 россиян.

Отметим, что, согласно исследованию холдинга «Ромир», средней российской семье из трех человек для нормального уровня жизни нужно 75,9 тыс. рублей в месяц.

АналитикаОбщество
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