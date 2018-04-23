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Сумма требований кредиторов обувной фабрики «Спартак» составила 3 миллиарда рублей

16:54, 23.04.2018
Сумма требований кредиторов обувной фабрики «Спартак» составила 3 миллиарда рублей
Фото: google.ru/maps/скриншот

На 19 апреля сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр ОАО «Обувная фабрика «Спартак», составляет 3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении о результатах проведения собрания кредиторов, опубликованном на сайте единого федерального реестра о банкротстве.

Отмечается, что кредиторы решили обратиться в Арбитражный суд РТ с ходатайством о признании обувной фабрики банкротом и открытии конкурсного производства сроком на шесть месяцев.

Напомним, ОАО «Обувная фабрика «Спартак» стало еще одной жертвой краха «Татфондбанка». Убыток фабрики по РСБУ в 2017 году составил 277,9 млн рублей.

Бизнес Татарстан
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