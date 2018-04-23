Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке системы проверки «Вы не робот?» от Google

Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке системы проверки «Вы не робот?» (Captcha) корпорации Google.

«Специалистами Роскомнадзора проверена информация о том, что в рамках мер по ограничению на территории России к мессенджеру Telegram якобы оказались под блокировкой ресурсы Google, отвечающие за работу системы проверки «Вы не робот?» (Captcha). Установлено, что данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении службы.

Там также добавили, что информация о включении в реестр для выгрузки операторам связи с последующей блокировкой страницы Google.ru «не соответствует действительности». Проблемы с доступом к данной странице, по данным РКН, могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили о блокировке нескольких IP-адресов Google из-за того, что их используют для подключения к мессенджеру Telegram.