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Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google из-за Telegram

14:32, 22.04.2018 1
Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google из-за Telegram
Фото: pixabay.com

Несколько IP-адресов Google подверглись блокировке из-за того, что их используют для подключения к мессенджеру Telegram. Об этом сказано на официальной странице Роскомнадзора в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что Google в нарушение вердикта суда позволяет приложению использовать свои серверы, с их помощью Telegram обходит существующие в России ограничения доступа.

«В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google.

Сегодня многие российские пользователи жаловались на сбой в работе поисковой системы Google. Telegram призвал российских пользователей 22 апреля в 19.00 запустить из окна бумажный самолетик в знак поддержки «свободного интернета».

ТехнологииIT
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    Вот, оказывается, почему у меня поисковик не работал. А телеграма у меня не было и нет.
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