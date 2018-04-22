Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google из-за Telegram

Несколько IP-адресов Google подверглись блокировке из-за того, что их используют для подключения к мессенджеру Telegram. Об этом сказано на официальной странице Роскомнадзора в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что Google в нарушение вердикта суда позволяет приложению использовать свои серверы, с их помощью Telegram обходит существующие в России ограничения доступа.

«В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google.



Сегодня многие российские пользователи жаловались на сбой в работе поисковой системы Google. Telegram призвал российских пользователей 22 апреля в 19.00 запустить из окна бумажный самолетик в знак поддержки «свободного интернета».