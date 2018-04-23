Счетная палата РТ проверила страховые компании «Ак Барс-Мед» и «Чулпан-Мед»

Счетная палата Республики Татарстан завершила проверку использования средств республиканского бюджета, выделенных в в 2015—2016 годах и истекшем периоде 2017 год страховым медицинским организациям.

Объектами проверки стали страховая компания «Ак Барс-Мед» и страховая медицинская организация «Чулпан-Мед», в которых застраховано 90% жителей Татарстана.



В 2016 году увеличение на 4% объема медико-экономических экспертиз в ООО «АК БАРС-Мед» привело к росту выявленных нарушений — на 7,8%. В свою очередь, в ООО «Чулпан-Мед» количество медико-экономических экспертиз сократилось на 12,7%, уменьшилось и число выявленных нарушений — на 1,4%.



При этом наибольший удельный вес в общем объеме занимают нарушения, допущенные при оказании медицинской помощи: в «Ак Барс-Мед» — 81%, в «Чулпан-Мед» — 65%, из них нарушения, связанные с дефектами оформления медицинской документации, соответственно 16,5% и 27%.

В материалах также отмечены существующие риски реализации защиты прав застрахованных. Результаты проверки направлены в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования и Прокуратуру Республики Татарстан.



Отметим, что в рамках республиканской программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан ежегодно выделяется около 39 млрд рублей.



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